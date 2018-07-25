Минфин рассказал, как заработать с пользой для государства

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Основным из них является облигации федеральных займов (ОФЗ), выпуск которых регламентирован Постановлением Правительства РФ от 15.05.1995 № 458.

Рядовые граждане, не имея соответствующей квалификации или специального статуса, могут приобретать ОФЗ только через профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензированных государством.

Последние обязаны информировать клиента о возможных инвестиционных рисках, связанных с капиталовложением. Таким образом реализуется механизм защиты интересов непрофессиональных инвесторов.

Кроме того, с апреля 2017 для граждан РФ стала доступной возможность купить специально разработанный вид облигаций федерального займа — для физлиц (ОФЗ-н).

Уровень риска таких инвестиций ограничен, а порядок приобретения упрощен: это можно сделать в отделениях ПАО Сбербанк Банка ВТБ (ПАО), а также в личном кабинете на сайте последнего.

Сведения об указанных облигациях размещаются на сайте Минфина в разделе «Размещаемый в настоящее время выпуск ОФЗ-н»