ГК РТК рассматривает возможность проведения осенью IPO в Москве

МОСКВА , 25 июл — ПРАЙМ. Группа компаний РТК, многопрофильный железнодорожный холдинг, рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в Москве сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По словам источника, размещение планируется осенью текущего года.

Источник РИА Новости сообщил, что банки-организаторы были выбраны ранней весной, но затруднился назвать конкретные имена инвестдомов.

По словам трех источников Рейтер, объем привлечения может составить максимум порядка 300 миллионов долларов, другой источник агентства сказал, что речь идет о 400-500 миллионах долларов.