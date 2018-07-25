СМИ: Италия потратила на решение проблемы массовой миграции почти 20 млрд евро за 8 лет

Расходы Италии , связанные с проблемой массового миграционного потока с африканского побережья, за последние 8 лет превысили 19,9 млрд евро. Об этом говорится в статье, опубликованной в римской Il Tempo.

Газета отмечает, что 68 процентов расходов связаны с содержанием мигрантов в специализированных центрах временного пребывания, созданных кооперативами, компаниями, а также различными ассоциациями. На эти цели государством выделяется ежедневно по 35 евро в расчёте на каждого человека.

Кроме этого, почти 19 процентов расходов связаны с «координацией и осуществлением спасательных работ кораблями ВМФ и береговой гвардии». Остальные деньги, за вычетом 80 миллионов евро, которые Рим получает от Брюсселя , идут на оказание медицинской помощи мигрантам и организацию их обучения.

Если в период с 2011 по 2013 год расходы Италии, связанные с мигрантами, в среднем составляли 1,1 миллиарда евро, то в 2014 году они сразу увеличились до 3,2 миллиарда, отмечает издание. За три последующих года они выросли до 4,7 миллиарда. А в этом году, по прогнозам, сумма может даже превысить 5 млрд