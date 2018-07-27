Ещё
Топ-10 звезд, которым платят большие деньги за рекламу в Instagram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-10 звезд, которым платят большие деньги за рекламу в Instagram 

Мир24 1 час назад
Фото: Peopletalk
Выгодную партию для брака сегодня можно найти в интернете, среди блогеров. Известный американский портал «Hopper HQ» подсчитал, кто из пользователей Instagram зарабатывает больше всего на рекламных постах, сообщает «МИР 24».
Например, это певцы. В десятке самых оплачиваемых инстаграмщиков их трое. Джастин Бибер с его сотней миллионов читателей за каждую рекламную запись получает по $630 тыс. У Бейонсе реклама стоит чуть дороже, но и подписчиков больше — 116 миллионов. Ну, а больше всех из музыкантов зарабатывает Селена Гомес. У нее 140 миллионов подписчиков. И за один пост певице платят по $800 тыс.
Вошли в Топ-10 и спортсмены. Их также трое и это самые популярные футболисты. Полмиллиона долларов берет за рекламный пост аргентинский форвард Лионель Месси с его почти сотней миллионов читателей. У бразильца Неймара их почти столько же, но гонорар выше сразу на $100 тыс. Ну, а Криштиану Роналду вообще занял третье место рейтинга — 137 миллионов читателей и $750 тыс. за рекламу. Раскошеливаются, как правило, спортивные бренды.
А вот актер в десятке богатейших блогеров лишь один — это Дуэйн «Скала» Джонсон. Он делится видео из спортзала и семейными фотографиями. Увидеть среди них свою рекламу можно за $650 тыс. Число его подписчиков составляет 111 миллионов.
Самое интересное, что сразу трое из десятки лидеров — члены одной семьи. А точнее, целого звездного клана — знаменитых Кардашьян-Дженнер. Сестры-модели Кендалл, Ким и Кайли, занявшие соответственно десятое, четвертое и первое места, чаще всего рекламируют косметику. И производители готовы платить баснословные гонорары. Например, Кайли Дженнер, за одну рекламную запись получает по миллиону долларов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
100 рублей или $300 млн: Москвичи оценили картину де Кунинга «Обмен» Найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн Список самых высокооплачиваемых знаменитостей возглавил боксер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта178
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети83
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Трамп дал ответ на приглашение Путина40
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение