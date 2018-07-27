Топ-10 звезд, которым платят большие деньги за рекламу в Instagram

Выгодную партию для брака сегодня можно найти в интернете, среди блогеров. Известный американский портал «Hopper HQ» подсчитал, кто из пользователей Instagram зарабатывает больше всего на рекламных постах, сообщает «МИР 24».

Например, это певцы. В десятке самых оплачиваемых инстаграмщиков их трое. Джастин Бибер с его сотней миллионов читателей за каждую рекламную запись получает по $630 тыс. У Бейонсе реклама стоит чуть дороже, но и подписчиков больше — 116 миллионов. Ну, а больше всех из музыкантов зарабатывает Селена Гомес. У нее 140 миллионов подписчиков. И за один пост певице платят по $800 тыс.

Вошли в Топ-10 и спортсмены. Их также трое и это самые популярные футболисты. Полмиллиона долларов берет за рекламный пост аргентинский форвард Лионель Месси с его почти сотней миллионов читателей. У бразильца Неймара их почти столько же, но гонорар выше сразу на $100 тыс. Ну, а Криштиану Роналду вообще занял третье место рейтинга — 137 миллионов читателей и $750 тыс. за рекламу. Раскошеливаются, как правило, спортивные бренды.

А вот актер в десятке богатейших блогеров лишь один — это Дуэйн «Скала» Джонсон. Он делится видео из спортзала и семейными фотографиями. Увидеть среди них свою рекламу можно за $650 тыс. Число его подписчиков составляет 111 миллионов.

Самое интересное, что сразу трое из десятки лидеров — члены одной семьи. А точнее, целого звездного клана — знаменитых Кардашьян-Дженнер. Сестры-модели Кендалл, Ким и Кайли, занявшие соответственно десятое, четвертое и первое места, чаще всего рекламируют косметику. И производители готовы платить баснословные гонорары. Например, Кайли Дженнер, за одну рекламную запись получает по миллиону долларов.

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