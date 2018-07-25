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Сколько Ким, Кайли и Роналду получают за рекламу в Instagram?
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Сколько Ким, Кайли и Роналду получают за рекламу в Instagram? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Издание Hopper HQ подсчитало чужой заработок в Instagram. Выяснилось, что больше всего денег за рекламу получает Кайли Дженнер (20). За один рекламный пост в соцсети (а у нее 111 миллионов подписчиков) Кайли, по оценкам экспертов, берет 1 млн долларов.
На втором месте — 26-летняя Селена Гомес (138 млн подписчиков). За пост она получает 800 тысяч долларов. Третье место у Криштиану Роналду (33) — 133 миллиона подписчиков и 750 тысяч долларов за пост. А вот сестра Кайли Ким Кардашьян (37) получает за рекламу 720 тысяч долларов.
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В первую десятку также вошли Бейонсе (36), актер Дуэйн Джонсон (46), Джастин Бибер (23), футболисты Неймар (26) и Лионель Месси (31) и модель Кендалл Дженнер (22).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-kim-kajli-i-ronaldu-poluchayut-za-reklamu-v-instagram/
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