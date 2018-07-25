Ещё
Водяной кризис: «ДнепрАзот» повысил цены на хлор в три раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водяной кризис: «ДнепрАзот» повысил цены на хлор в три раза 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Цены на хлор выросли с 10 тысяч 400 гривен ($400 — ред.) за тонну (цена последней поставки до остановки работы предприятия — ред.) до 33 тысяч гривен ($1,2 тыс. — ред.) за тонну без НДС», — сообщает агентство.
Ранее «ДнепрАзот» из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков остановил полностью остановил работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее «ДнепрАзот» возобновил работу цехов по производству хлора, при этом СМИ сообщали, что стоимость хлора якобы выросла до 47 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году. На предприятии сказали, что изучают вопрос поднятия цены, в связи с чем направили обращение в антимонопольный комитет.
На днях «ДнепрАзот» заработал после остановки, но на 10% от своей мощности. Первые цистерны с жидким хлором для обеззараживания воды предприятие отправило на Харьковский водоканал и Аульскую хлоропереливную станцию.
Украина.ру: последние новости
Черный рынок обмена валют вернулся на Украину Запасы антрацита на Украине сократились вдвое Гончаров: «Грабли» Яценюка не пошли Гройсману впрок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину133
Крымский мост начал отделяться от Крыма622
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений101
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение