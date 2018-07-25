Водяной кризис: «ДнепрАзот» повысил цены на хлор в три раза

«Цены на хлор выросли с 10 тысяч 400 гривен ($400 — ред.) за тонну (цена последней поставки до остановки работы предприятия — ред.) до 33 тысяч гривен ($1,2 тыс. — ред.) за тонну без НДС», — сообщает агентство.

Ранее «ДнепрАзот» из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков остановил полностью остановил работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее «ДнепрАзот» возобновил работу цехов по производству хлора, при этом СМИ сообщали, что стоимость хлора якобы выросла до 47 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году. На предприятии сказали, что изучают вопрос поднятия цены, в связи с чем направили обращение в антимонопольный комитет.

На днях «ДнепрАзот» заработал после остановки, но на 10% от своей мощности. Первые цистерны с жидким хлором для обеззараживания воды предприятие отправило на Харьковский водоканал и Аульскую хлоропереливную станцию.