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Первоуральскбанк уменьшил доходность вложений в евро
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Первоуральскбанк уменьшил доходность вложений в евро 

Банки.ру 34 минуты назад
Первоуральскбанк (Свердловская область) понизил ставки по продукту «Депозит» при привлечении средств в евро.
Продуктовый виджет
Минимальная сумма вложения — 100 евро. Сроки — три, шесть месяцев и год. Понижение ставок коснулись вкладов на полгода и год, доходность которых составляет 0,5% и 0,75% годовых соответственно (ранее — 0,7% и 1%). Ставка по вкладу на три месяца не изменилась и равна 0,5% годовых.
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
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