Первоуральскбанк уменьшил доходность вложений в евро

Первоуральскбанк ( Свердловская область ) понизил ставки по продукту «Депозит» при привлечении средств в евро.

Продуктовый виджет

Минимальная сумма вложения — 100 евро. Сроки — три, шесть месяцев и год. Понижение ставок коснулись вкладов на полгода и год, доходность которых составляет 0,5% и 0,75% годовых соответственно (ранее — 0,7% и 1%). Ставка по вкладу на три месяца не изменилась и равна 0,5% годовых.

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.