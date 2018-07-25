Популярные льготы: сколько помещений по сниженной ставке разыграли на торгах

Право на аренду 44 нежилых помещений по льготной ставке разыграли на торгах за полгода. Их общая площадь — 7,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал Максим Гаман , руководитель Департамента городского имущества.

«Общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала года составила 71,5 миллиона рублей», — добавил глава Департамента.

Кроме того, Департамент городского имущества передал в Департамент по конкурентной политике 148 помещений, чтобы провести специализированные торги для малого и среднего бизнеса.

Информация об аукционных объектах нежилого фонда, условиях их использования и участии в торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru, на mos.ru , а также на инвестиционном портале города Москвы

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В Москве действует больше 849 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства — это 13 процентов от их общего количества по всей стране. Налоговые перечисления и от индивидуальных предпринимателей, и от организаций растут. Такой активности способствует поддержка города: льготы, финансовая помощь и целая система образовательных программ.

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