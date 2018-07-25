Эксперт: Государство может получить дополнительный доход за счет роста золотых запасов

Только за первое полугодие 2018 года Россия приобрела 106 тонн ценного металла и, обогнав Китай , вошла в пятерку «золотых» стран мира. Сейчас в наших активах почти 2000 тонн золота. По словам заведующей кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Аллы Дворецкой, таких показателей удалось добиться благодаря последовательным и решительным действиям Центробанка по наращиванию доли драгметалла в международных резервах. Сейчас она составляет рекордные за последние три года 18 процентов.

— Некоторые связывают это с политикой, но я бы не стала, — говорит эксперт. — Да, запасы золота растут, тогда как доля долговых обязательств США и других стран уменьшается, но это просто диверсификация. Так решил Центробанк: сейчас нам нужно побольше золота и поменьше иностранной валюты.

Считается, что золото — более стабильный актив. Что для страны немаловажно. Ведь от этого зависит устойчивость рубля, наша национальная безопасность и способность выплачивать внешние долги. Однако, подчеркивает Дворецкая, это не значит, что мы не можем держать долларовые депозиты на счетах в банках или вместо гособлигаций США покупать иностранную валюту других стран. Центробанк постоянно отслеживает ситуацию, определяя, в чем выгоднее хранить резервы страны.

— Изменение структуры резервов — явление подвижное, — продолжает Алла Дворецкая. — Сейчас мы наращиваем долю монетарного золота, которое действительно не обманет, а завтра можем начать наращивать долю других активов.

Тем временем, международные аналитики утверждают, что цена на золото не только не упадет, но и будет неизменно расти. Одна из основных причин — истощение запасов драгоценного металла в недрах Земли. По мнению некоторых экспертов, к 2034 году стоимость унции золота может достигнуть двух-трех тысяч американских долларов.

— Золото само по себе дорожает, и это хорошо, — комментирует Алла Дворецкая. — У государства есть возможность получить дополнительный доход. Ведь доход от вложений в бумаге или на депозит невысокий. За рубежом низкие ставки, низкие инфляции и сейчас, например, доходность составляет меньше процента годовых.