«Давыдов. Индекс»: Володин усилил влияние, но не вошел в топ-10 политиков России 

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в июле усилил свою влиятельность по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «Индекс власти» Telegram-канала «Давыдов. Индекс».
Если в июне индекс влиятельности Володина составлял 450 пунктов, то в июле — уже 500 пунктов. Однако это все же не позволило главе нижней палаты парламента войти в десятку сильнейших политиков России. Спикер Государственной думы разделил 11-12 место с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым.
В то же время полномочный представитель президента в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич существенно снизил свою влиятельность за месяц — с 220 пунктов в июне до 150 пунктов в июле. С этими результатами он занял 35-38-е места, разделив их с полпредом СЗФО Александром Бегловым, первым замминистра обороны РФ Валерием Герасимовым и министром юстиции РФ Александром Коноваловым.