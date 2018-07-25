«Дефицита не ожидается, но рост цен на авиабилеты возможен»

«На самом деле рост стоимости акцизов — лишь одна из составляющих, влияющих на стоимость топлива. Дело в том, что у крупных авиакомпаний есть оптовые соглашения с поставщиками, из-за чего стоимость авиационного керосина для них значительно ниже, чем для мелких покупателей. Для установления же цены топлива, которая влияет на стоимость билетов, используется стоимость авиакеросина, по которой он торгуется на Санкт-Петербуржской международной товарно-сырьевой бирже, плюс расходы на доставку топливо „до крыла“. Поэтому сам по себе акциз — лишь одна из составляющих, причем не ключевая.

Основной фактор, повлиявший на стоимость билетов — это увеличение биржевой стоимости топлива. Ежегодно примерно в августе растет цена на авиакеросин на бирже. Связано это с сезонностью. Усугубилась ситуация тем, что в прошлом году отрасль столкнулась с ощутимым дефицитом. Цена взлетела моментально. В этом году дефицита не ожидается, но рост цен на билеты возможен исключительно в связи с сезоном.

Однако авиакомпании вряд ли будут повышать стоимость билетов на десятки процентов. Они просто не имеют такой возможности из-за конкуренции. Если авиакомпании повысят стоимость билетов пропорционально росту издержек, то либо клиент уйдет к другим авиакомпаниям, либо, выражаясь образно, останется дома. Резюмирую: повышение тарифов процентов на 10 — реалистичная ситуация, но говорить о точных прогнозах не приходится, да и связан этот рост будет больше с сезонным фактором, нежели с законодательным».