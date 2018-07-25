Ещё
«Дефицита не ожидается, но рост цен на авиабилеты возможен»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дефицита не ожидается, но рост цен на авиабилеты возможен» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На самом деле рост стоимости акцизов — лишь одна из составляющих, влияющих на стоимость топлива. Дело в том, что у крупных авиакомпаний есть оптовые соглашения с поставщиками, из-за чего стоимость авиационного керосина для них значительно ниже, чем для мелких покупателей. Для установления же цены топлива, которая влияет на стоимость билетов, используется стоимость авиакеросина, по которой он торгуется на Санкт-Петербуржской международной товарно-сырьевой бирже, плюс расходы на доставку топливо „до крыла“. Поэтому сам по себе акциз — лишь одна из составляющих, причем не ключевая.
Основной фактор, повлиявший на стоимость билетов — это увеличение биржевой стоимости топлива. Ежегодно примерно в августе растет цена на авиакеросин на бирже. Связано это с сезонностью. Усугубилась ситуация тем, что в прошлом году отрасль столкнулась с ощутимым дефицитом. Цена взлетела моментально. В этом году дефицита не ожидается, но рост цен на билеты возможен исключительно в связи с сезоном.
Однако авиакомпании вряд ли будут повышать стоимость билетов на десятки процентов. Они просто не имеют такой возможности из-за конкуренции. Если авиакомпании повысят стоимость билетов пропорционально росту издержек, то либо клиент уйдет к другим авиакомпаниям, либо, выражаясь образно, останется дома. Резюмирую: повышение тарифов процентов на 10 — реалистичная ситуация, но говорить о точных прогнозах не приходится, да и связан этот рост будет больше с сезонным фактором, нежели с законодательным».
Фото: Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Запретить брать потребительский кредит на покупку квартиры невозможно» Градообразующее предприятие Тюльгана признано банкротом ЦДНГ-1 Главного Управления по добыче нефти газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» отпраздновал юбилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след95
Россия пригрозила Грузии силой273
Крымский мост начал отделяться от Крыма565
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске38
Заявление Лолиты грозит международным скандалом290
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение