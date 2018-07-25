Недвижимость в Ирландии подорожала на 77,7% за пять лет

Согласно индексу цен на жилую недвижимость, опубликованному Центральным статистическим управлением, стоимость жилья в стране выросла на 77,7% с начала 2013 года, сообщает портал Irish Legal News.

Дублине цены на жилую недвижимость в мае выросли на 10,7% за год. Стоимость домов при этом возросла на 10,3%, а квартир — на 13,5% за тот же период.

Если в центре столицы Ирландии в мае стоимость недвижимости увеличилась на 14,6%, то в графстве Южный Дублин — на 6,6%.

Ирландия вошла в тройку стран-лидеров мирового рейтинга по темпам роста цен на жилье.

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