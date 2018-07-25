Исследование: зарплаты в криптовалютной отрасли упали на 40%

Таковы данные исследования HeadHunter, сообщает «Русская планета».

Падение зафиксировано за первые 6 месяцев этого года. Аналитики объясняют тенденцию снижением интереса публики к этой отрасли цифровой экономики. Кроме того, за первое полугодие 2018 года курс биткоина несколько раз падал.

Специалисты в новой отрасли в целом остаются достаточно востребованными — на рынке имеется как минимум сто соответствующих вакансий. Однако если в прошлом году максимальное вознаграждение, на которое могли рассчитывать криптовалютные эксперты, составляло 800 тысяч рублей, то в этом году — ровно вполовину меньше.

При этом больше других в этой сфере получают разработчики ПО и PR-специалисты. А вот зарплата проектных менеджеров и юристов в области криптовалютного права, как правило, не превышает ста тысяч рублей.