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Исследование: зарплаты в криптовалютной отрасли упали на 40%
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Исследование: зарплаты в криптовалютной отрасли упали на 40% 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Таковы данные исследования HeadHunter, сообщает «Русская планета».
Падение зафиксировано за первые 6 месяцев этого года. Аналитики объясняют тенденцию снижением интереса публики к этой отрасли цифровой экономики. Кроме того, за первое полугодие 2018 года курс биткоина несколько раз падал.
Специалисты в новой отрасли в целом остаются достаточно востребованными — на рынке имеется как минимум сто соответствующих вакансий. Однако если в прошлом году максимальное вознаграждение, на которое могли рассчитывать криптовалютные эксперты, составляло 800 тысяч рублей, то в этом году — ровно вполовину меньше.
При этом больше других в этой сфере получают разработчики ПО и PR-специалисты. А вот зарплата проектных менеджеров и юристов в области криптовалютного права, как правило, не превышает ста тысяч рублей.
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