Рыночная стоимость авторов Fortnite подбирается к 8 миллиардам долларов

Создатели феномена игровой индустрии Fortnite из Epic Games за последний год проделали огромный путь. Всё началось с кооперативного выживастика на четверых, а затем переросло в королевскую битву, в которой принимают участие свыше 125 миллионов бойцов.

Это не могло не сказаться на финансовом «здоровье» Epic Games и, разумеется, так оно и случилось. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, стоимость американской компании сейчас составляет от пяти до восьми миллиардов долларов, что делает её основателя Тима Суини миллиардером. Если популярность Fortnite не начнёт значительно снижаться в ближайшие полгода, то общая выручка от игры до конца декабря превысит два миллиарда долларов.

Такой масштабный финансовый успех королевской битвы Epic Games в первую очередь произошёл благодаря уникальной монетизации. Безграничный доступ к проекту может получить каждый, а покупать можно лишь косметические предметы или так называемый боевой пропуск, который даёт набор еженедельных испытаний с уникальными наградами на два с половиной месяца.

Подобный подход помог разработчикам добиться высочайшего показателя дохода на одного пользователя, который стал одним из рекордных на современном рынке интерактивных развлечений. С сентября 2017-го по май 2018-го общая выручка игры составила 1,2 миллиарда долларов.

Аналитики уверены, что Epic Games может запросто просить у потенциальных покупателей студии около 14 миллиардов долларов, особенно если она сможет гарантировать дальнейший успех своего феномена.