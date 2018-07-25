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Рыночная стоимость авторов Fortnite подбирается к 8 миллиардам долларов
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Рыночная стоимость авторов Fortnite подбирается к 8 миллиардам долларов 

Игромания.ру 57 минут назад
Фото: Игромания.ру
Создатели феномена игровой индустрии Fortnite из Epic Games за последний год проделали огромный путь. Всё началось с кооперативного выживастика на четверых, а затем переросло в королевскую битву, в которой принимают участие свыше 125 миллионов бойцов.
Это не могло не сказаться на финансовом «здоровье» Epic Games и, разумеется, так оно и случилось. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, стоимость американской компании сейчас составляет от пяти до восьми миллиардов долларов, что делает её основателя Тима Суини миллиардером. Если популярность Fortnite не начнёт значительно снижаться в ближайшие полгода, то общая выручка от игры до конца декабря превысит два миллиарда долларов.
Такой масштабный финансовый успех королевской битвы Epic Games в первую очередь произошёл благодаря уникальной монетизации. Безграничный доступ к проекту может получить каждый, а покупать можно лишь косметические предметы или так называемый боевой пропуск, который даёт набор еженедельных испытаний с уникальными наградами на два с половиной месяца.
Подобный подход помог разработчикам добиться высочайшего показателя дохода на одного пользователя, который стал одним из рекордных на современном рынке интерактивных развлечений. С сентября 2017-го по май 2018-го общая выручка игры составила 1,2 миллиарда долларов.
Аналитики уверены, что Epic Games может запросто просить у потенциальных покупателей студии около 14 миллиардов долларов, особенно если она сможет гарантировать дальнейший успех своего феномена.
Ночью сотрудники SuperData опубликовали отчёт, в котором сообщили, что Fortnite «поглощает» крупные игровые бренды, хоть и помогает Sony и Microsoft продолжать увеличивать доходы от своих цифровых сервисов, одновременно с этим приводя в индустрию новую аудиторию..
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