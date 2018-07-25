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Акции GM и FCA обвалились после снижения прогнозов из-за роста затрат
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Акции GM и FCA обвалились после снижения прогнозов из-за роста затрат 

Вести Экономика 10 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: David Hecker/EPA-EFE  Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Акции ряда ведущих мировых автопроизводителей продемонстрировали резкое снижение после публикации ими более осторожных прогнозов по прибылям на фоне ожиданий роста сырьевых затрат.
Котировки General Motors в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду, 25 июля, упали более чем на 4% после публикации финансовой отчетности за II квартал 2018 г.
В руководстве крупнейшей автомобильной корпорации США объявили о снижении прогнозов по прибыли на акцию по итогам 2018 г. до «примерно $6 за акцию» по сравнению с ожиданиями рынка в $6,42 за акцию (данные прогноз, в частности, был озвучен аналитиками, опрошенными компанией FactSet). Среди причин снижения прогнозов по прибыли в GM отметили более высокие ожидаемые затраты на сталь и алюминий из-за применения импортных пошлин администрацией США.
Котировки компании Fiat Chrysler Automobiles продемонстрировали еще более резкую негативную динамику, обвалившись на 15,5% в ходе торгов на Итальянской фондовой бирже и на 11,85% в рамках торгов на NYSE. В компании отметили резкое снижение спроса на свою продукцию в II квартале 2018 г. в Китае, а также предупредили, что ожидают роста производственных затрат в 2019 г. (pdf).
Дополнительным фактором давления на акции концерна стала скоропостижная смерть его бывшего главы Серджио Маркьонне. Возглавлявший на протяжении многих лет концерн FIAT, а в последствии и FCA, Маркьонне умер 25 июля в результате осложнения после недавно проведенной операции.
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