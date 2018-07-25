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В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты
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В Поволжье вырос спрос на потребительские кредиты 

АиФ-Оренбург 41 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
За первые шесть месяцев 2018 года на территории Поволжья было выдано 296 тысяч кредитов — на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Оренбургской области количество выданных кредитов выросло на 33%, и было заключено более 44 тысяч договоров.
Процентная ставка на потребительский кредит фиксированная для всех категорий клиентов 11,9% годовых на сумму от 1 млн рублей. Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9%. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей составили 12,9–19,9%. Также для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет. При подаче заявки на кредит в Сбербанк Онлайн ставка снижается на 0,5% процентных пунктов.
Подать заявку на кредит можно несколькими способами: в личном кабинете в интернет-банке Сбербанк Онлайн, в офисе банка или заполнив форму на сайте банка www.sberbank.ru. Кстати, здесь можно воспользоваться калькулятором и в режиме онлайн рассчитать предполагаемый ежемесячный платеж. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Кредиты».
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