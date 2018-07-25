«Аэрофлот» может отказаться от повышения топливного сбора

Группа «Аэрофлот» может отказаться от повышения топливного сбора, что влечет за собой повышение стоимости всего авиабилета, в случае возврата цен на авиакеросин на уровень декабря 2017 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании.

По его словам, «Аэрофлот» из-за удорожания топлива сейчас повышает только топливный сбор, а не тариф на перевозку». «В случае если нефтяные компании вернут цену авиакеросина на уровень декабря 2017 года, то „Аэрофлот“ с 90-процентной вероятностью вернет уровень топливного сбора на прежний уровень», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4% (инфляция составила 1,7%).

В связи с этим «Аэрофлот» с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме «Победы». Повышение составит 200 рублей для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей для бизнес-класса.