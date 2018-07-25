Бензин по 50 рублей: таксисты рассказали о последствиях

Более половины московских водителей готовы уволиться в случае резкого подорожания топлива. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного федеральным партнером агрегаторов такси «Эверест 8800».

Траты на бензин и аренда автомобиля — две основные статьи расходов таксистов, отметили авторы исследования. По их оценкам, на заправку у профессиональных водителей уходит около 20% заработка.

О намерении бросить работу, если за литр бензина придется платить более 50 рублей, рассказали 51% респондентов. При этом 14% водителей считают, что перестанут работать в такси при цене бензина выше 60 рублей, а 12% прогнозируют, что покинут профессию только если стоимость топлива превысит 100 рублей за литр. Еще 6% опрошенных отметили, что уволятся при цене бензина от 70 до 100 рублей. И только 17% заявили, что будут работать вне зависимости от того, сколько придется платить за топливо.

Впрочем, существует решение этой проблемы — перевод автомобиля на газомоторное топливо.