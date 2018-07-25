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Бензин по 50 рублей: таксисты рассказали о последствиях
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Бензин по 50 рублей: таксисты рассказали о последствиях 

Авторамблер 39 минут назад
Фото: Авторамблер
Более половины московских водителей готовы уволиться в случае резкого подорожания топлива. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного федеральным партнером агрегаторов такси «Эверест 8800».
Траты на бензин и аренда автомобиля — две основные статьи расходов таксистов, отметили авторы исследования. По их оценкам, на заправку у профессиональных водителей уходит около 20% заработка.
О намерении бросить работу, если за литр бензина придется платить более 50 рублей, рассказали 51% респондентов. При этом 14% водителей считают, что перестанут работать в такси при цене бензина выше 60 рублей, а 12% прогнозируют, что покинут профессию только если стоимость топлива превысит 100 рублей за литр. Еще 6% опрошенных отметили, что уволятся при цене бензина от 70 до 100 рублей. И только 17% заявили, что будут работать вне зависимости от того, сколько придется платить за топливо.
Впрочем, существует решение этой проблемы — перевод автомобиля на газомоторное топливо.
Как сообщал «Авторамблер», в период с 16 по 23 июля бензин в Москве незначительно подешевел. Стоимость АИ-92 снизилась на 3 копейки до 42,22 рублей за литр, а на Аи-95 на 2 копейки — до 45,68 рублей за литр. Дизельное топливо обходится москвичам в среднем в 44,26 рублей за литр (— 1 копейка).
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