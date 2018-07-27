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Евро «выпал в осадок» после заседания ЕЦБ
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Евро «выпал в осадок» после заседания ЕЦБ 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». В пятницу единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах предпринимает небольшой отскок после мощной просадки днем ранее. Накануне поводом для распродажи евро явились итоги заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ в соответствии с нашими ожиданиями оставил процентные ставки без изменения и выразил приверженность ранее озвученному плану о намерении свернуть программу закупки активов до конца года.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] В прошлом месяце, когда заседание ЕЦБ завершилось весьма «голубиными» комментариями регулятора и тоже спровоцировало резкую просадку евро, Марио Драги задал рынкам загадку своими словами о том, что ставки ЕЦБ останутся без изменения то ли до конца лета 2019 года, то ли по сентябрьское заседание 2019 года включительно. Новые комментарии Драги согласовывались с предыдущими формулировками относительно лета, и хотя инвестиционное сообщество по-прежнему до конца не уловило смысл комментария о лете, по крайней мере, суть остается прежней.
Обращает на себя внимание тот факт, что пресс-конференция по итогам заседания Европейского центрального банка продлилась в общей сложности всего 40 минут вместо часа с лишним — это еще один признак того, что Драги «нечего сказать» помимо уже изложенного, и что планы регулятора относительно монетарной политики на данном этапе стабильны и не подвержены сиюминутным корректировкам. С учетом того, что такие планы ЕЦБ означают дальнейшую дивергенцию монетарной политики в Старом и Новом Свете, евро закономерно отреагировал отступлением и завершил сессию четверга, едва зацепившись за отметку 1,164.
Сегодня в Соединенных Штатах в 15:30 МСК ожидается публикация предварительных данных по ВВП за второй квартал, способных повлиять на динамику доллара.
С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс отжался от верхней границы «треугольника» вниз, и в краткосрочной перспективе целесообразно отслеживать поведение курса у границ фигуры на предмет скорого пробития.
Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
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