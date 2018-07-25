Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,34%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, автомобилестроения и торговли.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share упал на 0,34%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Adam Investments Ltd (CM:ADAM), которые подорожали на 0,100 п. (50,00%), закрывшись на отметке в 0,300. Котировки Bimputh Finance PLC (CM:BIMP) выросли на 4,40 п. (14,77%), завершив торги на уровне 34,20. Бумаги Asia Asset Finance Ltd (CM:ASAS) выросли в цене на 0,100 п. (10,00%), закрывшись на отметке 1,100.

Лидерами падения стали акции Sathosa Motors PLC (CM:SMOT), цена которых упала на 110,00 п. (26,83%), завершив сессию на отметке 300,00. Акции On’ally Holdings PLC (CM:ONAL) поднялись на 14,60 п. (15,38%), закрывшись на уровне 80,30, а Laxapana Batteries PLC (CM:LITE) снизились в цене на 1,10 п. (9,65%) и завершили торги на отметке 10,30.

На фондовой бирже Коломбо количество подешевевших бумаг (89) превысило количество закрывшихся в плюсе (75), а котировки 60 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,20%, или 0,14, достигнув отметки $68,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,54%, или 0,40, до $73,84 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,43%, или 5,30, до отметки $1.230,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,20% до 209,835, а котировки USD/LKR повысились на 0,06%, достигнув отметки 159,540.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 94,25.