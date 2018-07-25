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Фунт рискует снова снизиться
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Фунт рискует снова снизиться 

News.ru 1 час назад
Доллар торгуется под умеренным давлением, продолжая отступать в паре с иеной уже пятый день подряд, что отчасти подрывает общий настрой доллара на Forex. Европейские валюты пытаются воспользоваться преимуществом, но пока видимых успехов не достигли.
Фунт коснулся недельных максимумов в районе 1,3173, но впоследствии откатился и практически вернулся на исходные позиции. Стерлингу не хватает уверенности, несмотря на спад активности долларовых быков и сохраняющиеся надежды на то, что Банк Англии все же повысит ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Недавно определённый заряд бодрости пара фунт/доллар получила на заявлениях премьер-министра Терезы Мэй, которая решила взять инициативу в переговорах по Brexit в свои руки и решила их возглавить, тем самым оттеснив в сторону специальное министерство и в какой-то степени снизив неопределенность в отношении будущих переговоров с Брюсселем. Впрочем, это еще не означает, что теперь стороны легко и просто придут к важным договоренностям по ряду вопросов.
В ближайшей перспективе паре необходимо преодолеть 20-дневную скользящую среднюю, которая сдерживает порывы покупателей в прошлой недели. В противном случае котировки в лучшем случае продолжат консолидацию, а в рамках основного сценария рискуют возобновить снижение на потенциальном возвращении спроса на доллар в ожидании пятничного отчета по ВВП США за II квартал, который определит настрой долларовых пар под занавес торговой недели.
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