Фунт рискует снова снизиться

Доллар торгуется под умеренным давлением, продолжая отступать в паре с иеной уже пятый день подряд, что отчасти подрывает общий настрой доллара на Forex. Европейские валюты пытаются воспользоваться преимуществом, но пока видимых успехов не достигли.

Фунт коснулся недельных максимумов в районе 1,3173, но впоследствии откатился и практически вернулся на исходные позиции. Стерлингу не хватает уверенности, несмотря на спад активности долларовых быков и сохраняющиеся надежды на то, что Банк Англии все же повысит ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Недавно определённый заряд бодрости пара фунт/доллар получила на заявлениях премьер-министра Терезы Мэй , которая решила взять инициативу в переговорах по Brexit в свои руки и решила их возглавить, тем самым оттеснив в сторону специальное министерство и в какой-то степени снизив неопределенность в отношении будущих переговоров с Брюсселем . Впрочем, это еще не означает, что теперь стороны легко и просто придут к важным договоренностям по ряду вопросов.