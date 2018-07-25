Инвестировать в российские гособлигации станет выгоднее 

Утверждены поправки в НК РФ, меняющие порядок расчета НДФЛ при получении физлицом дохода от вложений во внешние облигационные займы РФ с валютным номиналом.
Определяя финансовый результат от продажи указанных ценных бумаг, расходы на их приобретение будут пересчитываться по курсу ЦБ РФ на день реализации.
Таким образом, при инвестировании средств в эти финансовые инструменты, заработок на валютных колебаниях освобождается от НДФЛ.
Если покупка была сделана за иностранную валюту, уплаченную сумму для расчета расходов нужно будет конвертировать в рубли по соответствующему тарифу.
Если расчет за облигацию был произведен российскими деньгами, пересчет будет двойным:
стоимость должна быть переведена в иностранную валюту по курсу ЦБ на дату приобретения; полученный результат конвертирован обратно в рубли на дату продажи ценной бумаги.
В последнем случае сумму фактических расходов необходимо будет документально подтвердить.
Поправки заработают со следующего года.