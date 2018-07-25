Инвестировать в российские гособлигации станет выгоднее

Утверждены поправки в НК РФ , меняющие порядок расчета НДФЛ при получении физлицом дохода от вложений во внешние облигационные займы РФ с валютным номиналом.

Определяя финансовый результат от продажи указанных ценных бумаг, расходы на их приобретение будут пересчитываться по курсу ЦБ РФ на день реализации.

Таким образом, при инвестировании средств в эти финансовые инструменты, заработок на валютных колебаниях освобождается от НДФЛ.

Если покупка была сделана за иностранную валюту, уплаченную сумму для расчета расходов нужно будет конвертировать в рубли по соответствующему тарифу.

Если расчет за облигацию был произведен российскими деньгами, пересчет будет двойным:

стоимость должна быть переведена в иностранную валюту по курсу ЦБ на дату приобретения; полученный результат конвертирован обратно в рубли на дату продажи ценной бумаги.

В последнем случае сумму фактических расходов необходимо будет документально подтвердить.

Поправки заработают со следующего года.