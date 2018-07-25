В 2017 году в Берлине было продано недвижимости на рекордные €18 млрд

В эту сумму вошли сделки с жильем, коммерческими объектами и земельными участками. Стоимость самой дорогой квартиры, проданной в прошлом году, составила €8,5 млн Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Knight Frank — Global Residential Cities Index.

Всего в 2017 году было продано более 25 тыс. квартир по средней цене €3 630 за кв. м. При этом сократился средний размер приобретаемого жилья по сравнению с предыдущими годами.

Одна из причин связана с появлением так называемых «микро-апартаментов» — объектов площадью около 20 кв. м. Их часто используют в качестве студенческих квартир.

Также подталкивают покупателей к покупке более доступных и небольших квартир постоянно растущие цены на недвижимость. В отчете сообщается, что цены на квартиры в немецкой столице выросли на 13% за год.

Рост арендных ставок за последние несколько лет составил 9,4%.

Аналитики отмечают, что растущее население немецкой столицы и число одиноких лиц, ищущих квартиры, повысили спрос на рынке недвижимости Берлина.

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