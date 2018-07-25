Российские морские порты будут рассчитываться только в рублях

В морских портах России установят цены на услуги исключительно в рублях. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Автором законодательной инициативы выступило Правительство России

Законопроектом предлагается запретить оказание услуг в морских портах за валюту и установить цены в рублях. При этом устанавливается переходный период вступления закона в силу до 1 января 2025 года. Авторы отмечают, что такое положение вызвано тем, что у большинства компаний есть долговые обязательства в иностранной валюте, которые они должны успеть выплатить.