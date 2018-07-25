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Российские морские порты будут рассчитываться только в рублях
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Российские морские порты будут рассчитываться только в рублях 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В морских портах России установят цены на услуги исключительно в рублях. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законопроектом предлагается запретить оказание услуг в морских портах за валюту и установить цены в рублях. При этом устанавливается переходный период вступления закона в силу до 1 января 2025 года. Авторы отмечают, что такое положение вызвано тем, что у большинства компаний есть долговые обязательства в иностранной валюте, которые они должны успеть выплатить.
Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виктор Дерябкин, представляя законопроект, подчеркнул, что новелла сможет снизить издержки грузоотправителей в случае изменения курса иностранной валюты.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев обратился с просьбой к Президенту России Владимиру Путину поручить акционерам «Новороссийского морского торгового порта» перевести свои тарифы из долларов США в рубли. Глава государства предложил ввести такой режим работы для всех портов России.
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