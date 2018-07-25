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Прожиточный минимум южноуральцев вырос на 321 рубль
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Прожиточный минимум южноуральцев вырос на 321 рубль 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Величина прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области во втором квартале 2018 года выросла на 321 рубль — с 9 тысяч 368 до 9 тысяч 689 рублей, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на постановление губернатора Бориса Дубровского.
Глава региона также установил величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения Челябинской области. В том числе для трудоспособного населения эта величина составила 10 тысяч 344 рубля; для пенсионеров — семь тысяч 979 рублей; для детей — 10 тысяч 147 рублей. По сравнению с первым кварталом 2018 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения выросла на 355 рублей — с девяти тысяч 989 рублей, для пенсионеров — на 260 рублей — с семи тысяч 719 рублей, для детей минимум выживания возрос на 309 рублей — с девяти тысяч 838 рублей.
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