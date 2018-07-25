Орешкин назвал условия роста расчетов БРИКС в нацвалютах

ЙОХАННЕСБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Расчеты в национальных валютах между странами БРИКС будут расти только после глубокой интеграции финансовых систем. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах саммита БРИКС.

"Понятно, что нужно использовать те механизмы, которые созданы на уровне БРИКС — это и банк БРИКС, который осуществляет финансирование проектов, и пул резервных валют, который будет поддерживать взаимную ликвидность национальных валют, создание нового Фонда облигаций, который будет поддерживать развитие рынков облигаций в наших странах. Здесь очень быстро прорыв не совершить, постепенно, шаг за шагом нужно двигаться вперед, чтобы достигать более глубокого проникновения финансовых систем, а, значит, и бизнесу будет удобнее использовать национальные валюты. После этого эта доля [расчетов в национальных валютах] будет расти очень быстро", — сказал министр.