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Житель Калифорнии выиграл в лотерею больше полумиллиарда долларов
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Житель Калифорнии выиграл в лотерею больше полумиллиарда долларов
Пятый канал
56 минут назад
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Фото:
Пятый канал
Известно, что лотерейный билет был куплен в магазине города Сан-Хосе. Номера в нем совпали со всеми шестью выигрышными числами.
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