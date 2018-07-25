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Житель Калифорнии выиграл в лотерею больше полумиллиарда долларов
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Житель Калифорнии выиграл в лотерею больше полумиллиарда долларов 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
Известно, что лотерейный билет был куплен в магазине города Сан-Хосе. Номера в нем совпали со всеми шестью выигрышными числами.
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