Минстрой связывает рост цен на жилье с увеличением спроса и ростом ипотеки

"По поводу цены сегодня много дискуссий идёт. Мы действительно фиксируем некоторое повышение цены на рынке. Здесь можно говорить о разных аспектах, но главный аспект — это то, что дешевле стала ипотека", — сказал Якушев.

Он добавил, что на рынке сейчас пошёл активный спрос, граждане активно покупают квартиры. «При растущем спросе любой повышающий тренд — это повышение цен», — отметил Якушев.

С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами.

Также застройщики должны создавать отдельные юрлица для каждого жилого проекта. Кроме того, ужесточились требования к финансовому положению и опыту застройщика.