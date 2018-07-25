Минстрой связывает рост цен на жилье с увеличением спроса и ростом ипотеки 

МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Минстрой России связывает рост цен на жилье не с поправками в законодательство о долевом строительстве, а с ростом объемов ипотеки, сообщил журналистам в среду министр строительства Владимир Якушев.
"По поводу цены сегодня много дискуссий идёт. Мы действительно фиксируем некоторое повышение цены на рынке. Здесь можно говорить о разных аспектах, но главный аспект — это то, что дешевле стала ипотека", — сказал Якушев.
Он добавил, что на рынке сейчас пошёл активный спрос, граждане активно покупают квартиры. «При растущем спросе любой повышающий тренд — это повышение цен», — отметил Якушев.
С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами.
Также застройщики должны создавать отдельные юрлица для каждого жилого проекта. Кроме того, ужесточились требования к финансовому положению и опыту застройщика.