Гончаров: «Грабли» Яценюка не пошли Гройсману впрок

Танцы на граблях: грубые ошибки А. Яценюка так ничему и не научили В. Гройсмана

Теперь В. Гройсман со Я. Смолием по примеру предшественников валят национальную валюту (сегодня НБУ снова снизил официальный курс гривни к доллару сразу на 14 копеек, установив его на уровне 26,58 гривни), предупреждая, что в сентябре в 4-й раз в этом году они еще выше 17.5% поднимут учетную ставку Нацбанка. Ко всему этому эта команда «профессионалов» активно разжигает инфляционные ожидания, дескать, МВФ заставляет их на 18% поднять цены на газ, а без кредитов Фонда — это смерть.

Ко всему этому платежеспособность населения не растет, наоборот, падает. В свою очередь бизнесмены стремятся эти перманентные повышения учетной ставки НБУ, тарифов на газ, электроэнергию и прочее, включая уровни инфляции и девальвации гривны, переложить на украинского потребителя. Да, как показывает жизнь, УКРАИНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЁ СТЕРПИТ И ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИТ.