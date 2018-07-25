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Гончаров: «Грабли» Яценюка не пошли Гройсману впрок
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Гончаров: «Грабли» Яценюка не пошли Гройсману впрок 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Танцы на граблях: грубые ошибки А. Яценюка так ничему и не научили В. Гройсмана
Теперь В. Гройсман со Я. Смолием по примеру предшественников валят национальную валюту (сегодня НБУ снова снизил официальный курс гривни к доллару сразу на 14 копеек, установив его на уровне 26,58 гривни), предупреждая, что в сентябре в 4-й раз в этом году они еще выше 17.5% поднимут учетную ставку Нацбанка. Ко всему этому эта команда «профессионалов» активно разжигает инфляционные ожидания, дескать, МВФ заставляет их на 18% поднять цены на газ, а без кредитов Фонда — это смерть.
Ко всему этому платежеспособность населения не растет, наоборот, падает. В свою очередь бизнесмены стремятся эти перманентные повышения учетной ставки НБУ, тарифов на газ, электроэнергию и прочее, включая уровни инфляции и девальвации гривны, переложить на украинского потребителя. Да, как показывает жизнь, УКРАИНСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЁ СТЕРПИТ И ЗА ВСЁ ЗАПЛАТИТ.
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