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Определены шансы простых людей заработать на жилье знаменитостей
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Определены шансы простых людей заработать на жилье знаменитостей 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Издание Hypebae подсчитало, сколько лет придется потратить человеку со средней зарплатой, чтобы накопить на жилье, как у знаменитостей.
В частности, издание сравнило среднюю годовую зарплату американца — 44 564 доллара — и стоимость домов топ-модели Джиджи Хадид, певицы Бейонсе с мужем Jay-Z и Ким Кардашьян с супругом Канье Уэстом.
Оказалось, что только на 10-процентный первоначальный взнос для манхэттенских апартаментов, как у Хадид, можно накопить за 27 лет, откладывая по 20 процентов с каждой зарплаты. Цена двухкомнатной квартиры модели — 2,45 миллиона долларов. Следовательно, жилье целиком можно будет купить через 270 лет.
Семья Кардашьян-Уэст проживает в 8-комнатном особняке стоимостью 60 миллионов долларов в Калифорнии. На шестимиллионный первоначальный взнос среднестатистический американец будет копить 714 лет, а полностью он выкупит дом через 7 140 лет.
Самым дорогим оказалось жилье Jay-Z и Бейонсе — 88 миллионов долларов. Таким образом, потребуется тысяча лет, чтобы накопить на первоначальный взнос. На выплату всей суммы уйдет 10 тысяч лет.
В июле Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов на продаже своего нового парфюма KKW Beauty в течение пяти минут. В линейку 37-летней телезвезды вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос среди ее поклонников.
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