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Имущество «ОРЛЭКС» снова выставили на торги
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Имущество «ОРЛЭКС» снова выставили на торги 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
До 14 сентября продлятся открытые торги посредством публичного предложения на имущественный комплекс банкрота ЗАО «ОРЛЭКС». Здания и участки находятся в центре Советского района Орла на улице Ломоносова.
Недвижимость реализуется двумя лотами, сообщает «Вечерний Орел». В первый входят два земельных участка по 7 тыс. кв. м и два производственных корпуса площадью 8,3 и 7,3 тыс. кв. м. Цена — 76 млн рублей. Во второй лот входят два земельных участка площадью 13,5 и 1,9 тыс. кв. м, заводской корпус 11,3 тыс. кв. м и склад 1,1 тыс. кв. м. Цена— 69,11 млн рублей. Издание уточняет, что несколько предыдущих попыток реализовать это имущество с помощью проведения торгов были неудачны.
Особенность оставшихся объектов в том, что они в довольно ветхом состоянии и доступ к ним возможен только через уже выкупленные территории. Так, на месте бывшего завода вырос торговый центр «Утес» (со стороны улицы Октябрьской), офисные центры (с Ломоносова и приборостроительной).
Напомним, в декабре 2008 года в отношении ЗАО была введена процедура наблюдения. В июне 2011 года «ОРЛЭКС» признан банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Владислав Червяков.
Сообщение Имущество «ОРЛЭКС» снова выставили на торги появились сначала на РИА 57.
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