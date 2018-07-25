Имущество «ОРЛЭКС» снова выставили на торги

До 14 сентября продлятся открытые торги посредством публичного предложения на имущественный комплекс банкрота ЗАО «ОРЛЭКС». Здания и участки находятся в центре Советского района Орла на улице Ломоносова.

Недвижимость реализуется двумя лотами, сообщает «Вечерний Орел». В первый входят два земельных участка по 7 тыс. кв. м и два производственных корпуса площадью 8,3 и 7,3 тыс. кв. м. Цена — 76 млн рублей. Во второй лот входят два земельных участка площадью 13,5 и 1,9 тыс. кв. м, заводской корпус 11,3 тыс. кв. м и склад 1,1 тыс. кв. м. Цена— 69,11 млн рублей. Издание уточняет, что несколько предыдущих попыток реализовать это имущество с помощью проведения торгов были неудачны.

Особенность оставшихся объектов в том, что они в довольно ветхом состоянии и доступ к ним возможен только через уже выкупленные территории. Так, на месте бывшего завода вырос торговый центр «Утес» (со стороны улицы Октябрьской), офисные центры (с Ломоносова и приборостроительной).

Напомним, в декабре 2008 года в отношении ЗАО была введена процедура наблюдения. В июне 2011 года «ОРЛЭКС» признан банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Владислав Червяков.