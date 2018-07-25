Эксперт оценил возможный рост цен на билеты «Аэрофлота» из-за увеличения топливного сбора

Возможный рост цен на авиабилеты группы компаний «Аэрофлот» после повышения топливного сбора на 200 или 400 рублей может составить до 3%, сообщил RNS официальный представитель сервиса OneTwoTrip.

«Средняя стоимость авиабилета авиакомпании «Аэрофлот» , оформленного клиентами OneTwoTrip для полета в течение 2018 года, составляет около 6500 рублей. Повышение топливного сбора на 200 рублей не превысит 3% от этой суммы», — сказал он.

Эксперт отметил, что у «Аэрофлота» лояльная аудитория, которая зачастую выбирает компанию и при наличии более доступной альтернативы.

«Аэрофлот» уведомил агентов о повышении топливного сбора на внутренних рейсах компаний группы на 200 или 400 рублей в зависимости от класса обслуживания с 26 июля, следует из документа, который есть у RNS. Получение письма о росте топливного сбора подтвердил RNS представитель OneTwoTrip.

Ранее сообщалось, что отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли с начала года на 6,4%.