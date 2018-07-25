Страны БРИКС могут постепенно избавиться от доллара

Страны БРИКС делают первые шаги в интеграции, например, создав «Новый банк развития» БРИКС. Предполагается, что этот финансовый институт заменит странам БРИКС Всемирный банк и его институты. Так, банк развития БРИКС уже готов финансировать пять крупных инвестиционных проектов в России

Аргентина, Индонезия, Интересно, что в текущем году в саммите БРИКС принимают участие государства, которые потенциально могут войти в эту группу: Турция Египет и даже Ямайка

На наш взгляд, наиболее вероятным кандидатом на расширение БРИКС может стать Турция. Более того, в докризисный период глобальные финансовые институты даже запустили термин «БРИКСТ», включая в эту группу стран и Турцию. Турция обеспечивает чуть более 1% мирового ВВП (для сравнения — вклад России в мировой ВВП составляет 2%). Для того, чтобы БРИКС стала на самом деле БРИКСТ, Турции необходимо навести порядок со своей национальной валютой и остановить ее обвальное падение. Такие же проблемы с национальной валютой, плюс еще и гиперинфляция, испытывает в текущем году и Аргентина. Впрочем, эта страна сильно закредитована и может зависеть от США , как в финансовом, так и политическом плане. Поэтому на данном этапе о её включении в БРИКС речь не пойдет.

Однако объединение БРИКС остается открытым для других развивающихся стран. Если США будут по-прежнему продолжать агрессивную политику протекционизма любыми средствами и вести торговые войны со всем миром, не исключено, что антиамериканский характер группы БРИКС, который ранее ей только приписывали западные СМИ, может усилиться, и эти страны начнут постепенно избавляться от доллара.