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Цены на авивабилеты вырастут на 10%
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Цены на авивабилеты вырастут на 10% 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Авиакомпании начали закладывать рост цен на авиатопливо в стоимость билета. Об этом пишет «Коммерсантъ».
С 26 июля «Аэрофлот» повысит на 200–400 рублей топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков. В туристической отрасли ожидают, что при сохранении тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.
Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин.
В ФАС отметили, что на рост цен повлиял налоговый маневр в нефтяной отрасли, с 2016 года акцизы на авиатопливо выросли на 30% (на 700 рублей на тонну).
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