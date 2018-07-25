В Совете Федерации предложили создать в России электронную продовольственную международную биржу

«Я сегодня предложил вице-премьеру Алексею Гордееву идею, как организовать рост экспорта нашей продукции, создание дополнительных рабочих мест населению — создать электронную продовольственную международную биржу. Минуя посредников, которые в 10 раз накручивают на рынке цену: то есть условно говоря пшеница стоит 200 руб. за кг, а на рынке она уже стоит 1,2 тыс. руб. Поэтому вот эта разница оседает у посредников», — сказал С. Рябухин.

По словам сенатора, создание электронной продовольственной биржи поможет производителям продавать продукцию по себестоимости.

«Электронная продовольственная биржа позволяет товаропроизводителям продавать продукцию по той цене, по которой она на самом деле стоит. Это формирование большего количества фермеров, большего количества рабочих мест для населения, формирование среднего класса, который у нас не сильно еще развит», — пояснил С. Рябухин.