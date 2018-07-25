Курс биткойна превысил 8000 долларов

Впервые с мая стоимость биткойна преодолела психологически важную отметку в 8000 долларов. Криптовалюта восстанавливается: курс биткойна резко вырос в течение последней недели.

Это всеобщая тенденция: стоимость других криптовалют, таких как эфириум, лайткойн и риппл, тоже повысилась, отмечает «Франкфуртер алльгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Аналитики связывают рост биткойна с увеличением интереса ведущих компаний к криптовалютам. Последний пример — инвестиционная компания «Блэкрок» (Blackrock), одна из крупнейших в мире. Она намеревается создать отдельную рабочую группу, которая будет заниматься темой блокчейна.