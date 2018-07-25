EUR/USD в раздумьях перед встречей Трампа и Юнкера 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» В среду, 25 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах незначительно снижается после ненаправленного движения днем ранее.
Вчера, во вторник, в первой половине дня евро предпринимал неуверенные поползновения к росту на фоне вышедших макроэкономических данных — напомним, предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии за июль увеличился с 55,9 пункта до 57,3 пункта, а аналогичный показатель по еврозоне в целом подрос с 54,9 пункта до 55,1 пункта. Однако надолго энтузиазма евробыков не хватило — на биржевых площадках все равно присутствует осознание того, что монетарная политика в Старом и Новом Свете по-прежнему движется в разных направлениях, и что эта дивергенция еще продолжится в среднесрочной перспективе. Игроки фьючерсного рынка ожидают очередного повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании с высокой вероятностью — 89,1%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, а также последующего повышения на декабрьском заседании с вероятностью 62,8%. Тем временем, о повышении ключевой ставки ЕЦБ речь не зайдет еще весьма долго — как минимум до середины 2019 года. Сегодня на утренних торгах валютная пара EUR/USD пока не может определиться с направлением в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Внимание игроков сконцентрировано на проблемах международной торговли. Переговоры в Вашингтоне были назначены после того, как Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт европейской стали и алюминия и пригрозили ввести тарифы на автомобили из ЕС. Игроки сегодня будут отслеживать новости из Вашингтона, а в календаре макроэкономической статистики показателей на среду значится не слишком много — индекс делового оптимизма Ifo Германии за июль и продажи нового жилья в США за июнь. С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD по-прежнему имеет место движение в пределах «треугольника», и сигналы на данном этапе носят смешанный характер.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily ChartСаидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»