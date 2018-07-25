Ещё
EUR/USD в раздумьях перед встречей Трампа и Юнкера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

EUR/USD в раздумьях перед встречей Трампа и Юнкера 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» В среду, 25 июля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах незначительно снижается после ненаправленного движения днем ранее.
Вчера, во вторник, в первой половине дня евро предпринимал неуверенные поползновения к росту на фоне вышедших макроэкономических данных — напомним, предварительный индекс деловой активности в промышленности Германии за июль увеличился с 55,9 пункта до 57,3 пункта, а аналогичный показатель по еврозоне в целом подрос с 54,9 пункта до 55,1 пункта. Однако надолго энтузиазма евробыков не хватило — на биржевых площадках все равно присутствует осознание того, что монетарная политика в Старом и Новом Свете по-прежнему движется в разных направлениях, и что эта дивергенция еще продолжится в среднесрочной перспективе. Игроки фьючерсного рынка ожидают очередного повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании с высокой вероятностью — 89,1%, согласно инструменту FedWatch от CME Group, а также последующего повышения на декабрьском заседании с вероятностью 62,8%. Тем временем, о повышении ключевой ставки ЕЦБ речь не зайдет еще весьма долго — как минимум до середины 2019 года. Сегодня на утренних торгах валютная пара EUR/USD пока не может определиться с направлением в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Внимание игроков сконцентрировано на проблемах международной торговли. Переговоры в Вашингтоне были назначены после того, как Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт европейской стали и алюминия и пригрозили ввести тарифы на автомобили из ЕС. Игроки сегодня будут отслеживать новости из Вашингтона, а в календаре макроэкономической статистики показателей на среду значится не слишком много — индекс делового оптимизма Ifo Германии за июль и продажи нового жилья в США за июнь. С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD по-прежнему имеет место движение в пределах «треугольника», и сигналы на данном этапе носят смешанный характер.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily ChartСаидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»
Вести.Ru: последние новости
Вторая жизнь биткоина Минфин и налоги прервали черную полосу рубля От Москвы до Сургута: съемное жилье в России дорожает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом141
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина181
Таджикистан направил ноту России111
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны237
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2912
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение