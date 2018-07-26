Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 2,02%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов холдинговых компаний, недвижимости и промышленности.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 2,02%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Aboitiz Equity Ventures Inc (PS:AEV), которые подорожали на 2,750 п. (5,27%), закрывшись на отметке в 54,950. Котировки Aboitiz Power Corp (PS:AP) выросли на 1,45 п. (4,13%), завершив торги на уровне 36,60. Бумаги SM Investments Corp (PS:SM) выросли в цене на 36,00 п. (3,86%), закрывшись на отметке 969,00.

Лидерами падения стали акции Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI), цена которых упала на 0,110 п. (2,34%), завершив сессию на отметке 4,590. Акции Semirara Mining Corp (PS:SCC) поднялись на 0,60 п. (1,85%), закрывшись на уровне 31,90, а Alliance Global Group Inc (PS:AGI) снизились в цене на 0,060 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 11,880.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (123) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 41 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,37%, или 4,50, достигнув отметки $1.227,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,23%, или 0,16, до $69,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,61%, или 0,45, до отметки $74,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,13% до 7,8755, а котировки USD/PHP повысились на 0,41%, достигнув отметки 53,414.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,04% до 94,02.