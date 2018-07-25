Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,90%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов банковских и финансовых услуг, услуг и холдинговых компаний.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подорожал на 0,90%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции BDO Unibank Inc (PS:BDO), которые подорожали на 6,00 п. (4,65%), закрывшись на отметке в 135,00. Котировки Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI) выросли на 0,190 п. (4,21%), завершив торги на уровне 4,700. Бумаги Ayala Land Inc (PS:ALI) выросли в цене на 1,400 п. (3,58%), закрывшись на отметке 40,500.

Лидерами падения стали акции First Gen Corp (PS:FGEN), цена которых упала на 0,90 п. (5,73%), завершив сессию на отметке 14,80. Акции Aboitiz Power Corp (PS:AP) поднялись на 1,15 п. (3,17%), закрывшись на уровне 35,15, а Robinsons Land Corp (PS:RLC) снизились в цене на 0,520 п. (2,67%) и завершили торги на отметке 18,980.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (124) превысило количество закрывшихся в минусе (70), а котировки 46 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,23%, или 2,80, достигнув отметки $1.228,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,18%, или 0,12, до $68,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,79%, или 0,58, до отметки $74,02 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,58% до 7,8741, а котировки USD/PHP повысились на 0,07%, достигнув отметки 53,346.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,10% до 94,30.