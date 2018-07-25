Исследование: Самая дорогая квартира на рынке элитной недвижимости Москвы продается за 36 млн долл.

Самая дорогая квартира на рынке элитной недвижимости Москвы площадью 901 кв. м продается за 36 млн долл., сообщили в пресс-службе компании Penny Lane Realty.

«Специалисты департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty составили топ самых дорогих квартир на рынке элитной недвижимости. Первое место топа специалисты отдают десятикомнатной квартире площадью 901 кв. м, которая предлагается за 36 млн долл. Во многом цена объясняется престижностью проекта (ЖК «Гранатный Палас» расположен в легендарном месте на Патриарших прудах), и самой квартирой — с двумя просторными террасами и панорамными окнами на прекрасный вид исторической части города», — говорится в сообщении. Уточняется, что второе место занимает объект площадью 1 тыс. кв. м, который экспонируется по цене 33 млн долл. Эта 10-комнатная квартира состоит из двух уровней, причем предлагается под отделку. Она продается в ЖК «Молочный, 7», расположенном в районе Хомовники рядом с Зачатьевским монастырем. «Третье место достается семикомнатной квартире площадью 558 кв. м, за которую владелец хочет получить 23 млн долл. Безусловно, „Дом Чайковского“, расположенный практически в самом центре Москвы, в районе Хамовники, является одним из выдающихся проектов элитного рынка, поэтому брокеры считают эту цену вполне обоснованной», — пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что четвертое место специалисты отводят шестикомнатной квартире площадью 518 кв. м, выставленной по цене 19 млн долл. Элитный жилой комплекс Crystal House расположен в самом центре района элитной застройки Золотая Миля. Пятое место в топе занимает девятикомнатная квартира стоимостью 11,5 млн долл., которая представляет собой помещение площадью 804 кв. м. Предложение уникально главным образом благодаря расположению — «Остров Фантазий» малоэтажный проект в черте города, обладающий характеристиками загородного формата.