Christie’s показал рекордные финансовые результаты за шесть месяцев 2018 года 

Первые шесть месяцев текущего года принесли рекордные финансовые результаты аукционному дому Christie’s — общие продажи выросли на 26% до почти £3 млрд ($4 млрд) против £2,35 млрд ($3,1 млрд) в первой половине 2017 года. Основной причиной успеха стала рекордная распродажа на серии аукционных торгов исторической коллекции Дэвида Рокфеллера, которая принесла $835 млн Аукционные продажи выросли на 20% — до £2,65 млрд ($3,6 млрд), в то время как частные продажи показали рост в 135% — до £287 млн ($390,3 млн). Особое значение имеет рост частных продаж, поскольку в прошлом году был зафиксирован их спад на 66,5%. Интернет-продажи также выросли за полгода на 40% — до £27,7 млн ($37,7 млн). Более 55 лотов были проданы за суммы, превышающие $10 млн Самым дорогим лотом стала картина Пабло Пикассо «Молодая девушка с цветочной корзинкой» (1905), ушедшая за $115 млн, при эстимейте в $90 млн Также были установлены аукционные рекорды на произведения Клода Моне ($84,7 млн) и Анри Матисса ($80,1 млн).
Источник: Christie’s