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Биржи Европы снижаются
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Биржи Европы в основном снижаются перед встречей главы ЕК и президента США 

Прайм 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские индексы в среду преимущественно снижаются на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,64% — до 7660,18 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,22%, до 5446,3 пункта, немецкий DAX — уменьшался на 0,18%, до 12665,71 пункта.
Ожидается, что переговоры Трампа с главой ЕК, которые состоятся позднее в среду, будут посвящены вопросам торговли. Ранее Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер. Помимо этого президент США пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.
В то же время инвесторы позитивно оценивают корпоративные новости. В частности, чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) в первом полугодии 2018 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,004 миллиарда евро, а выручка выросла на 10%, до 21,75 миллиарда евро. На этом фоне акции LVMH растут на 1,52%.
Трейдеры также обратили внимание на неоднозначную статистику из Германии. Ранее в среду исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в июле снизился до 101,7 пункта с показателя июня в 101,8 пункта. При этом эксперты ожидали снижения индекса до 101,6 пункта. Индекс текущей экономической ситуации в Германии в июле вырос до 105,3 пункта с пересмотренного показателя июня в 105,2 пункта, индекс экономических ожиданий снизился до 98,2 пункта с пересмотренного июньского показателя в 98,5 пункта.
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