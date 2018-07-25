Биржи Европы снижаются

Биржи Европы в основном снижаются перед встречей главы ЕК и президента США

Основные европейские индексы в среду преимущественно снижаются на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,64% — до 7660,18 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,22%, до 5446,3 пункта, немецкий DAX — уменьшался на 0,18%, до 12665,71 пункта.

Ожидается, что переговоры Трампа с главой ЕК, которые состоятся позднее в среду, будут посвящены вопросам торговли. Ранее Трамп ввел против ЕС пошлины на сталь и алюминий, Евросоюз заявил о выработке ответных мер. Помимо этого президент США пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

В то же время инвесторы позитивно оценивают корпоративные новости. В частности, чистая прибыль французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton ) в первом полугодии 2018 года увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,004 миллиарда евро, а выручка выросла на 10%, до 21,75 миллиарда евро. На этом фоне акции LVMH растут на 1,52%.