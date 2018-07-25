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Ожидается рост прибыли Boeing, Coca-Cola, Facebook, Visa и PayPal
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Ожидается рост прибыли Boeing, Coca-Cola, Facebook, Visa и PayPal 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
Фондовые индексы США завершили сессию во вторник в плюсе. S&P500 прибавил 0,26% при поддержке серии позитивных отчетов о прибыли, в том числе релиза Alphabet. Энергетический сектор среди лидеров роста благодаря отскоку цен на нефть от месячного минимума.
Доллар завершил сессию небольшим снижением, курс евро опустился до уровня $1,1683.
Дональд Трамп предложил европейским странам полностью отказаться от взаимных ввозных пошлин перед встречей с представителями ЕС в Вашингтоне. За день до этого президент США называл тарифы «великими». Подобная непоследовательность типична для переговорной позиции Трампа, но отсутствие определенности не позволяет инвесторам предугадать исход событий и повышает нервозность на рынках. В случае, если соглашения об отмене тарифов действительно будут достигнуты, фондовые площадки получат долгосрочный импульс роста.
Рынок находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, сезон отчетов способствует росту, с другой — приводит к закрытию позиций. Сегодня Дональд Трамп должен обсудить с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером вопросы внешней торговли. Непредсказуемость переговорной политики президента США может побудить участников торгов распродать активы во избежание рисков. Мы ожидаем, что в ходе сессии 25 июля S&P500 снизится на 0,4%, до 2810 пунктов.
С точки зрения технического анализа график S&P500 сформировал так называемую свечу Доджи, что вкупе с предшествующим гэпом может сигнализировать о потенциальном развороте. Для направленного движения вверх необходима постоянная разница между спросом и предложением. Доджи показывает, что эта разница исчезла и стоит готовиться к возможному снижению.
График
До открытия рынка сегодня за 2-й квартал отчитаются Boeing и Coca-Cola, после закрытия выйдут результаты Facebook, Visa и PayPal. По всем компаниям ожидается рост прибыли, что может положительно отразиться на акциях некоторых из них.
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