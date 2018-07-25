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Более 40 помещений в Москве арендовали предприниматели по льготной ставке с начала года
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Более 40 помещений в Москве арендовали предприниматели по льготной ставке с начала года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Представители малого бизнеса с начала года через торги арендовали по льготной ставке более 40 помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.
«За полгода департамент городского имущества реализовал на торгах на право заключения договоров аренды 44 нежилых помещения общей площадью 7,2 тыс. кв. м по начальной ставке 4,5 тыс. руб. за квадратный метр в год. Общая сумма годовой арендной платы по итогам таких аукционов с начала года составила 71,5 млн руб.», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.
В ведомстве добавили, что для проведения специализированных торгов для малого и среднего бизнеса департаментом горимущества передано 148 помещений (комплектов лотовой документации) в департамент по конкурентной политике Москвы.
Согласно постановлению правительства Москвы о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства, с 1 января 2017 г. в городе действует льготная ставка арендной платы 4,5 тыс. руб. за квадратный метр в год. Такая льгота предоставляется субъектам малого предпринимательства.
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