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Правительство планирует использовать механизм интервенций на аграрном рынке
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Правительство планирует использовать механизм интервенций на аграрном рынке 

ТАСС 1 час назад
Правительство намерено использовать механизм интервенций на аграрном рынке, но изучит и другие механизмы — Гордеев.
ТАСС: последние новости
Четырех жителей Забайкалья осудили за незаконную перевозку золота "Лукойл" планирует начать добычу нефти на Ракушечном месторождения на Каспии в 2023 году ФАС не ожидает роста цен на нефтепродукты в Крыму в ближайшее время
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