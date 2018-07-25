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Правительство планирует использовать механизм интервенций на аграрном рынке
ТАСС
1 час назад
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Правительство намерено использовать механизм интервенций на аграрном рынке, но изучит и другие механизмы — Гордеев.
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