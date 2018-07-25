Банк «Агропромкредит» снизил ставки по вкладам в рублях

Теперь максимальная ставка по рублевым депозитам достигает 6,25% годовых по вкладу «Максимум». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки — три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Энергия» / (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) открывается под 5—5,75% годовых.

Доходность «Пенсионного» (на два года) составляет 5,25% годовых при сумме от 1 тыс. рублей и 5,75% годовых — свыше 10 тыс. рублей.

«Золотой New» (от 5 млн рублей на 390 дней) можно оформить под 6,25% годовых.

Разместить денежные средства в «Комфортный New» можно на сумму от 2 млн рублей сроком на 390 дней под 6,25%, от 5 млн рублей на 1 200 дней — под 6,55% годовых. Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.

«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) можно открыть под 5,96% годовых (до 730 дней — 6,25%, от 731 до 1 830 дней — 75% от ставки рефинансирования ЦБ РФ ). Проценты ежегодно капитализируются.

Во все вклады предусмотрено внесение дополнительных взносов.