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Банк «Агропромкредит» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Агропромкредит» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Теперь максимальная ставка по рублевым депозитам достигает 6,25% годовых по вкладу «Максимум». Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Сроки — три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Энергия» / (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) открывается под 5—5,75% годовых.
Доходность «Пенсионного» (на два года) составляет 5,25% годовых при сумме от 1 тыс. рублей и 5,75% годовых — свыше 10 тыс. рублей.
«Золотой New» (от 5 млн рублей на 390 дней) можно оформить под 6,25% годовых.
Разместить денежные средства в «Комфортный New» можно на сумму от 2 млн рублей сроком на 390 дней под 6,25%, от 5 млн рублей на 1 200 дней — под 6,55% годовых. Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.
«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) можно открыть под 5,96% годовых (до 730 дней — 6,25%, от 731 до 1 830 дней — 75% от ставки рефинансирования ЦБ РФ). Проценты ежегодно капитализируются.
Во все вклады предусмотрено внесение дополнительных взносов.
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