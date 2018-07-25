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Relex выходит на первое место среди 900 криптовалют
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Relex выходит на первое место среди 900 криптовалют 

ТАСС 1 час назад
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (PHILADELPHIA), July 25, 2018/PRNewswire/ — Токен Relex (RLX), созданный специально для отрасли строительства и недвижимости, вышел на первое место среди 900 криптовалют: по показателям с начала текущего года его стоимость составляет более чем 200 тыс. долл. США согласно оценке CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/).
Результаты проведенного исследования показывают, что Relex превысил все средние показатели по отрасли. По состоянию на 24 июля, владельцы капитала в 290 млрд долл. США (т.е. более 99% всего криптовалютного рынка) получили за период, прошедший с начала года, меньше прибыли, чем держатели Relex. Начиная с января 2018 г., Relex обеспечил своим инвесторам окупаемость на уровне 12 200%. Принимая во внимание отсутствие отраслевых стандартов, данное исследование было проведено собственной командой аналитического портала.
Частично рост ценности токена Relex объясняется участием компании в Ялтинском международном экономическом форуме в апреле 2018-го. Relex стала одной из двух криптовалютных компаний, приглашенных организаторами этого мероприятия в качестве программных докладчиков. В последствии компания осуществила еще ряд инициатив, обеспечивших Relex стабильные рыночные котировки.
В состав профессиональной управленческой команды Relex входят специалисты по противодействию мошенничеству, зарегистрированный агент IRS, занимающий в компании должность финансового директора, а также эксперты по вопросам развивающихся рынков, обладающие опытом в проведении комплексных юридических оценок.
Сегодня компания Relex также анонсировала запуск начальной инфраструктурной инициативы, ориентированной на взаимодействие с муниципальными органами власти на различных рынках мира. На финансирование данной инициативы будут направлены 20% резервов Relex (RLX) по состоянию на сегодняшний день. Руководство Relex приняло на себя обязательства по поддержке и повышению текущей рыночной оценки криптовалюты, составляющей 9 млн долл. США (по общему объему предложения). Запуск новой инициативы запланирован на 1 сентября 2018 года, а в данный момент компания находится в поиске организации, готовой предоставить банковские гарантии исполнения обязательств.
На начальном этапе Relex развивался как нишевый токен, пользующаяся уважением в криптовалютном сообществе, но сегодня компания готовится с помощью блокчейновых технологий охватить обширную коммерческую сферу имеющихся и потенциальных инвесторов сектора недвижимости. Подобный шаг позволит ускорить международные транзакции с чеками и балансами.
Важность российского рынка для дальнейшей деятельности Relex подчеркивается тем фактом, что официальный веб-сайт компании (https://www.relex.io/Russia) имеет две версии — на английском и русском языках. Большой командой российских специалистов руководит главный консультант по вопросам инвестиций и региональный директор Джон Бонар (John Bonar) из своего офиса во Владивостоке. Ему уже удалось установить рабочие взаимоотношения с местными властями, инвестиционным агентством и региональными вузами. Джон Бонар также выбрал компанию, которая будет совместно с местными владельцами земли и объектов недвижимости разрабатывать бизнес-планы, отвечающие строгим стандартам Relex, в том числе и в аспекте окупаемости инвестиций.
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