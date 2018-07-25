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Правительство осенью подготовит новый вариант госпрограммы развития АПК
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Правительство осенью подготовит новый вариант госпрограммы развития АПК 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правительство РФ осенью подготовит новый вариант госпрограммы развития сельского хозяйства, куда войдет национальный проект по развитию экспорта, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
"Если говорить о сельскохозяйственной политике, я бы несколько слов сказал, что предстоит перенастройка сельскохозяйственной политики", — сказал Гордеев на встрече с членами Совфеда.
"Это будет выражаться в том, что надо к октябрю-ноябрю месяцу нам представить в правительстве, я имею в виду прежде всего министерство сельского хозяйства, куда погрузится национальный проект, то есть все целевые показатели", — добавил вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин в мае подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству увеличить к этому году экспорт несырьевых неэнергетических товаров до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.
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