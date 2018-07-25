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Девятый по счету Metro Cash&Carry появится в Подмосковье
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Девятый по счету Metro Cash&Carry появится в Подмосковье 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Девятый по счету гипермаркет торговой компании Metro Cash&Carry откроется в Подмосковье, инвестиции в его создание составили 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"Объем инвестиций в запуск нового гипермаркета в Ленинском районе составил порядка 20 миллионов евро (порядка 1,5 миллиарда рублей), площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров. Это девятый по счету центр мелкооптовой торговли «Метро» в регионе", — отмечается в релизе.
Ведомство подчеркивает, что Metro Cash&Carry уже инвестировала более 160 миллионов евро в развитие собственного бизнеса в Подмосковье, которое является для компании одним из ключевых регионов в планах по развитию бизнеса.
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