Индекс делового климата Германии снизился 

Москва, 25 июля — «Вести. Экономика». Индекс делового климата IFO Германии незначительно снизился в июле, однако оказался лучше прогноза.
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По данным исследовательского института, индекс делового климата Германии IFO снизился в июле до 101,7. Месяцем ранее показатель находился на отметке 101,8. Тем не менее индекс оказался выше прогнозов аналитиков, опрошенных агентством Reuters. Они ожидали снижения на 0,2 пункта до 101,6. Несмотря на снижение индекса, текущую ситуацию представители компаний оценивают как более позитивную, чем в июне. Оценка нынешней ситуации выросла со 105,1 до 105,3. Таким образом, фактические показатели также превзошли прогнозы, предполагавшие снижение до 104,8. А вот индекс деловых ожиданий Германии, который определяет деловой климат Германии и измеряет ожидания немецких бизнесменов на следующие шесть месяцев, оказался ниже прогнозного значения. Аналитики ожидали снижения с июньских 98,6 до 98,3. Однако показатель опустился до отметки 98,23. Исследовательский институт IFO определяет индекс делового климата на основе опроса примерно 7 тыс. германских компаний из производственного и строительного секторов, а также работающих в сфере оптовых и розничных продаж.